Τζαβέιλ ΜακΓκί: Στα 34 του συμπληρώνει ιδανικά την «παρέα» των Σανς!

Ο Τζαβέιλ ΜακΓκί διανύει την πιο επιδραστική του σεζόν στο ΝΒΑ με τους Σανς και αποδεικνύει πως... ο πάγκος και τα χρόνια δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο.

Βλέποντας τους περσινούς τελικούς του ΝΒΑ ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Φοίνιξ Σανς, μπορούσες να αντιληφθείς το «παράπονο» από τους φίλους των «Ήλιων» όταν έβλεπαν τον Ντεάντρε Έιτον να παλεύει μόνος του στη ρακέτα. Η αλήθεια είναι πως αν υπήρχε ένα οποιοδήποτε backup – δεδομένου και του τραυματισμού του Ντάριο Σάριτς – η εικόνα του 2-0 ίσως να μην άλλαζε τόσο… δραματικά.



Και κάπου εδώ έρχεται να προστεθεί στη εξίσωση Ο Τζαβέιλ ΜακΓκί. Το περασμένο καλοκαίρι ως η τελευταία προσθήκη στην Team USA για τους Ολυμπιακούς Αγώνες κατέληξε να γράφει ιστορία προσθέτοντας το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε, δίπλα σε αυτό… της μητέρας του. Στην ίδια τροπαιοθήκη είχε, άλλωστε, τρεις τίτλους πρωταθλητή του ΝΒΑ να τον ακολουθούν. Δύο με τους Ουόριορς (2017 και 2018) και έναν ακόμη πιο πρόσφατο με τους Λέικερς (2020).



Αν και με αρκετά περιορισμένο ρόλο στο ρόστερ της Εθνικής του, ο ΜακΓκί κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα του Μόντι Ουίλιαμς και η μεταγραφή στους Σανς δεν άργησε να έρθει. Η συμμετοχή του στο Τόκιο τον βοήθησε να βγει από τα «άγραφα» του πάγκου των Νάγκετς με το Φοίνιξ να του προσφέρει το…15 λεπτο που εκείνος ζητούσε.

Με μέσο όρο παρουσίας στο παρκέ τα, ο «Big Secret» σημειώνει

Η έννοια του ρολίστα στους Σανς πήρε άλλη μορφή. Ο ΜακΓκί χάρη στη διαχείριση του Ουίλιαμς έφυγε από τα…σκαμπανεβάσματα των περασμένων χρόνων και γνωρίζει τη βάση του παιχνιδιού του. Τόσο που έχει δηλώσει πως «ήξερα πριν έρθω πως θα δέσω απόλυτα».



Ο Ουίλιαμς τον χαρακτηρίζει έναν αξιοπρεπέστατο «φύλακα της ρακέτας» και δεν φοβάται να του δώσει ρόλους απέναντι σε αθλητικά σύνολα. «Η διαφορά τώρα είναι ότι υπολογίζεται κάθε βράδυ» λέει ο προπονητής του επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του.



Μέσα σε λίγους μήνες συνεργασίας με τον Ντεάντρε Έιτον η επιρροή του είναι εμφανής με τον 23χρονο σέντερ να παίρνει στοιχεία από το παιχνίδι του βετεράνου ΝBAer αποφεύγοντας το… άτσαλο παιχνίδι και τις βιαστικές επιλογές. Κινείται με περισσότερη δύναμη και έχει καλύτερες συνεργασίες στα pick-and-roll.

Στα τέλη Δεκεμβρίου πέρασε με την σειρά του στην μεγάλη λίστα από το πρωτόκολλο κορονοϊού, ενώ τον τελευταίο καιρό ταλαιπωρείται από πόνους στο γόνατο. Αυτή η ευκαιρία δεν πέρασε ανεκμετάλλευτη από το… τελευταίο χαρτί των Σανς, Μπίσμακ Μπιγιόμπο που δείχνει... να απειλεί αυξάνοντας τα λεπτά του στο παρκέ. Και ο Μπιγιόμπο μετράει 9.6 πόντους με 7.4 ριμπάουντ και μία ασίστ κατά μέσο όρο, με τις καλύτερες αναμετρήσεις του να γυρνούν στα τέλη του Ιανουαρίου.



Αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο το δεκαήμερο συμβόλαιο που του πρόσφερε η ομάδα, κέρδισε μία θέση στο ρόστερ και αποδεικνύει πως το Φοίνιξ έχει αλλάξει και έχει προσφέρει σιγουριά στην frontline του, έχοντας τόσο το ταλέντο όσο και την εμπειρία για να διορθώσουν τις οποιεσδήποτε… φθορές της περασμένης σεζόν.

