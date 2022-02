Ο Γιάννης δεν σταματά να μοιράζει ανέκδοτα με το τελευταίο να αφορά τα... ψεύτικα noodles.

Χωρίς καλά καλά να προλάβει να βγει από το γήπεδο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να... ξαναχτυπήσει με ένα νέο ανέκδοτο και πλέον μοιάζει ασταμάτητος και σε αυτόν τον τομέα.

Το καινούργιο του αστείο είχε σχέση με noodles... «Ω, γεια σας», είπε στην κάμερα που τον ακολούθησε συνεχίζοντας «έχω ένα αστείο... Πώς λέγεται το ψεύτικο noodle... Impasta» απάντησε γελώντας.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Oh, hello there.



We have another Giannis joke for you. 🤣 pic.twitter.com/hC2OTlZeT9