Μονρό: «Επιστρέφει στους Μπακς με 10ήμερο συμβόλαιο»

Μία ακόμη θητεία ετοιμάζεται να ξεκινήσει ο Γκρεγκ Μονρό με την φανέλα των Μπακς, αφού επιστρέφει στην ομάδα έχοντας συμφωνήσει για 10ήμερο συμβόλαιο.

Ο Γκρεγκ Μονρό υπήρξε συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το 2015 έως και το 2017 και αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος να επιστρέψει στις τάξεις της ομάδας έπειτα από μία τετραετία και έχοντας περάσει τη φετινή σεζόν από Τίμπεργουλβς και Ουιζαρντς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έκαναν την εμφάνισή τους από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο 31χρονος φόργουορντ-σέντερ αναμένεται να ντυθεί ξανά στα χρώματα των Μπακς αφού έχει συμφωνήσει σε 10ήμερο συμβόλαιο.

