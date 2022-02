Οι Μπρούκλιν Νετς διανύουν ένα χείριστο διάστημα, με επτά συνεχόμενες ήττες. Καμία ομάδα δεν έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα έχοντας αυτό το σερί!

Οι οιωνοί δεν είναι μαζί με τους Μπρούκλιν Νετς. Ο Καϊρί Ίρβινγκ αρνείται να πανικοβληθεί, μετά την 7η συνεχόμενη ήττα του Μπρούκλιν, αλλά είναι δεδομένο πως η κατάσταση πλησιάζει, αν δεν βρίσκεται ήδη, στο επίπεδο του κόκκινου (συναγερμού).

Το στατιστικό που έχει προκύψει μετά τη νέα ήττα των επίδοξων πρωταθλητών αναφέρει πως καμία ομάδα δεν κατέκτησε το δακτυλίδι της, έχοντας στην κανονική περίοδο επτά συνεχόμενες ήττες.

Την ίδια στιγμή, στο διάστημα της απουσίες του Κέβιν Ντουράντ (10 αγώνες) το ρεκόρ έχει διαμορφωθεί σε 2-8!

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, δεν κερδίζουμε παιχνίδια αυτή τη στιγμή», είπε ο Ίρβινγκ και συνέχισε: «Πρέπει να βγούμε από την "τρύπα" με μία νίκη και από εκεί να δημιουργήσουμε ένα σερί νικών. Αλλά δεν είναι η στιγμή να πούμε ότι η σεζόν κινδυνεύει ή ότι πρέπει να πατήσουμε το κουμπί του πανικού».

Πάντως, μέσα στις επόμενες ημέρες το ενδεχόμενο να αλλάξουν πολλά πράγματα στους Νετς είναι ορατό, αφού οι Σίξερς φαίνεται να επιθυμούν να αποκτήσουν τον Τζέιμς Χάρντεν και οι Νετς μοιάζουν διατεθειμένοι να το συζητήσουν.

