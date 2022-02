Η μπασκέτα στην αναμέτρηση των Ντάλας Μάβερικς με τους Φιλαντέλφια 76ερς έπρεπε να αντικατασταθεί. Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς επιχείρησε να την... επισκευάσει, χωρίς επιτυχία, με το ματς να σταματάει για 40 λεπτά!

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Μετά από 6 λεπτά αγώνα στην «American Airlines Arena» ο Λούκα Ντόντσιτς, μετά από ένα άστοχο τρίποντο που επιχείρησε, άρχισε να φωνάζει στους διαιτητές, δείχνοντας το καλάθι που σούταραν οι Μάβερικς.

Τα παράπονα του Σλοβένου γκαρντ οφείλονταν στη στεφάνη, η οποία ήταν στραβή! Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, χωρίς να κοπιάσει, επιχείρησε να την επιδιορθώσει, κουνώντας την μπασκέτα μερικές φορές!

Η μπασκέτα που θα έπρεπε να αντικαταστήσει την χαλασμένη αποδείχτηκε λίγο ψηλότερη από το κανονικό και κάπως έτσι έπρεπε να έρθει η αντικαταστάτρια της... αντικαταστάτριας!

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, ο Λούκα Ντόντσιτς συνομίλησε με αρκετούς θεατές, προσπάθησε να πείσει τον Ταϊρίς Μάξεϊ να έρθει στο Ντάλας, ενώ οι επίσημοι λογαριασμοί των δύο ομάδων αποφάσισαν να παίξουν τρίλιζα!

with the trade deadline looming, Luka Doncic asks Tyrese Maxey if he wants to be a Maverick pic.twitter.com/Nk6GCm3lcF