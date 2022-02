Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και οι Λος Άντζελες Κλίπερς προχώρησαν σε μία ανταλλαγή πέντε παικτών, η οποία περιλαμβάνει τον άλλοτε παίκτη των Μπακς, Έρικ Μπλέντσο και τον Νόρμαν Πάουελ.

Όλοι περίμεναν ποιοι θα κάνουν την αρχή. Την απόφαση έλαβαν οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και οι Λος Άντζελες Κλίπερς, δίνοντας ζωή στις τελευταίες ημέρες των ανταλλαγών.

Οι Κλίπερς έστειλαν στο Πόρτλαντ τους Έρικ Μπλέντσο (9.9π., 3.4ριμπ., 4.2 ασίστ), Τζάστιν Ουίνσλοου, Κίον Τζόνσον και μία επιλογή 2ου γύρου στο Draft,

Και έλαβαν τον Νόρμαν Πάουελ (18.7π., 3.3ριμπ., 2.1 ασίστ) και τον Ρόμπερτ Κόβινγκτον (7.6π., 5.7ριμπ., 1.4 ασίστ).

Για τον τελευταίο, οι Κλίπερς θα είναι η πέμπτη ομάδα από τη σεζόν 2018-2019, ενώ ο Πάουελ είχε μετακομίσει στο Πόρτλαντ λιγότερο από ένα χρόνο νωρίτερα (25 Μαρτίου 2021).

Οι Κλίπερς επιχειρούν να αποκτήσουν περισσότερες λύσεις, αφού η επιστροφή του Καουάι Λέοναρντ δύσκολα θα γίνει φέτος, ενώ πλέον υπάρχει και ένα πελώριο ερωτηματικό για τον Πολ Τζορτζ.

