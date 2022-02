Το All Star Game ζυγώνει και εκτός από τα νέα βραβεία, αποκαλύφθηκαν και τα δακτυλίδια που θα λάβουν οι All Stars, ανάμεσά τους και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Το All Star Game της 75ης σεζόν του NBA θα είναι ιδιαίτερο. Θα διαθέτει νέο σχεδιασμό στα τρόπαια των διαγωνισμών και του MVP, αλλά και ένα πολυτελέστατο δακτυλίδι για κάθε έναν από τους παίκτες που θα αγωνιστούν, ανάμεσά τους φυσικά και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην 6η συμμετοχή του σε All Star Game.

H παράδοση κρατάει από το 1983, με κάθε συμμετέχοντα να λαμβάνει την αναγνώριση της παρουσίας του μέσα από ένα δακτυλίδι. Κάτι ανάλογο με τη βράβευση των εκάστοτε πρωταθλητών.

Το φετινό δακτυλίδι διαθέτει 22 διαμάντια και αστέρια, ένας συμβολισμός για το έτος 2022. Επίσης, επάνω στο κόσμημα υπάρχει η πόλη που θα διεξαχθεί το φετινό ματς (Κλίβελαντ), αλλά και η χρονιά.

Παράλληλα, η μπάλα που σχηματίζεται στο πάνω μέρος κρύβει ένα μία κρυστάλλινη μπάλα, μέσα στην οποία απεικονίζεται ξανά η πόλη και το έτος σε μεγέθυνση.

Στην ομάδα της Ανατολής επιλέχθηκαν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μιλγουόκι Μπακς), ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (Σικάγο Μπουλς), Τρέι Γιανγκ (Ατλάντα Χοκς), Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς), ενώ ο Κέβιν Ντουράντ (Μπρούκλιν Νετς) θα είναι ο αρχηγός, αν και αναμένεται να μην αγωνιστεί. Οι αναπληρωματικοί είναι οι: Τζίμι Μπάτλερ (Μαϊάμι Χιτ), Ντάριους Γκάρλαντ (Κλίβελαντ Καβαλίερς), Τζέιμς Χάρντεν (Μπρούκλιν Νετς), Ζακ Λαβίν (Σικάγο Μπουλς), Κρις Μίντλετον (Μιλγουόκι Μπακς), Τζέισον Τέιτουμ (Μπόστον Σέλτικς) και Φρεντ ΒανΒλιτ (Τορόντο Ράπτορς).

Στη Δύση, στη βασική πεντάδα είναι οι οι ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λος Άντζελες Λέικερς) στο 18ο παιχνίδι των αστέρων, Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς), Άντριου Ουίγκινς (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς), Στεφ Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς) και Τζα Μοράντ (Μέμφις Γκρίζλις).

Ενώ αναπληρωματικοί ορίστηκαν οι: Ντέβιν Μπούκερ (Φοίνιξ Σανς), Κρις Πολ (Φοίνιξ Σανς), Λούκα Ντόντσιτς (Ντάλας Μάβερικς), Ρούντι Γκομπέρ (Γιούτα Τζαζ), Ντόνοβαν Μίτσελ (Γιούτα Τζαζ), Καρλ -Άντονι Τάουνς (Μινεσότα Τίμπεργουλβς) και Ντρέιμοντ Γκριν που είναι τραυματίας και αναμένεται να αντικατασταθεί.

Δείτε τα δακτυλίδια:

