Ο Σακίλ Ο'Νιλ αποκάλυψε πως ο Μπεν Σίμονς... χτύπησε στα DM του αφού ενοχλήθηκε από το σχόλιο περί «soft» που έκανε ο πρώτος στην εκπομπή που συμμετέχει.

Όσο το... σίριαλ με το μέλλον του Μπεν Σίμονς δεν λαμβάνει τέλος, τόσο τα σχόλια δίνουν και παίρνουν από τον κόσμο του ΝΒΑ. Ο Σακίλ Ο'Νιλ μίλησε για τον 25χρονο φόργουορντ των Σίξερς στο πλαίσιο της εκπομπής «Inside the NBA» και τον αποκάλεσε «soft». Κάτι που δεν φάνηκε να αρέσει στον ίδιο τον παίκτη που έσπευσε να διαμαρτυρηθεί.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Σακίλ, ο Σίμονς του έστειλε μήνυμα στα dm του λογαριασμού του στα social media ζητώντας εξηγήσεις. Βέβαια, ο «Shaq» δεν παρέθεσε ακριβώς τα λόγια που έλαβε, τονίζοντας, ωστόσο, πως ο Αυστραλός ήταν «θυμωμένος».

Ο Ο'Νιλ δεν έχασε χρόνο να αναφερθεί και στο αγωνιστικό κομμάτι απαντώντας στον Σίμονς πως έχει αφήσει τον Εμπίντ να αγωνίζεται μόνος του και πως πρέπει να επιστρέψει στη δράση.

