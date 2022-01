Οι Κρις Πολ και Τζοέλ Εμπίντ αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Εντυπωσιακοί ήταν οι Κρις Πολ και Τζοέλ Εμπίντ στα τελευταία παιχνίδια των Σανς και των Σίξερς. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τιμηθούν με τον τίτλο του παίκτη της εβδομάδας για την δυτική και ανατολική περιφέρεια στο ΝΒΑ.

Ο point god των Σανς και απόλυτο δίδυμο του Ντέβιν Μπούκερ έκανε ξανά... τα πάντα και οι «ήλιοι» μέτρησαν 4 νίκες σε ισάριθμα ματς. Είχε 22.3 πόντους με 12.8 ασίστ και 7.5 ριμπάουντ μέσο όρο.

Από την άλλη, ο ηγέτης των Σίξερς... εκτόξευσε τη στατιστική με 34.7 πόντους, 11.7 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ ανά αγώνα. Έτσι οι Χοκς πήραν 3 θετικά αποτελέσματα και έκλεισαν με το απόλυτο την εβδομάδα τους.

