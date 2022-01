Ο ΝτεΡόζαν επέστρεψε στο Σαν Αντόνιο και οι Σπερς του επιφύλασσαν μία όμορφη υποδοχή προκειμένου να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στην ομάδα.

Στιγμές αμοιβαίες εκτίμησης και ένα «ευχαριστώ» που πρέπει να ειπωθεί. Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν επέστρεψε στο Σαν Αντόνιο, εκεί όπου για μία τριετία (2018-2021) αγωνίστηκε με τα χρώματα της ομάδας και συνδέθηκε με το κοινό.

Ο Αμερικανός starter του φετινού All Star Game υπηρέτησε τη φανέλα των Σπερς για 206 αναμετρήσεις δίνοντας εξαιρετικές παραστάσεις και παρά το γεγονός πως αποχώρησε για λογαριασμό των Μπουλς, άπαντες του επιφύλασσαν μία θερμή υποδοχή. Από το χειροκρότημα των φιλάθλων στις εξέδρες μέχρι και το βίντεο που παρουσίασε η ομάδα λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού.

Για την ιστορία, οι Σπερς επικράτησαν με 131-122 μετά την μεγάλη εμφάνιση του Μάρεϊ.

Δείτε το βίντεο των Σπερς για τον ΝτεΡόζαν:

Spurs made a tribute video for DeMar DeRozan in his return to San Antonio ❤️ pic.twitter.com/mldmHtirYM