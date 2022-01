O Ράσελ Ουέστμπρουκ πέτυχε 30άρα στο δεύτερο ημίχρονο κοντρα στους Χόρνετς, θυμίζοντας μια επίδοση του τεράστιου Κόμπι Μπράιαντ.

Μπορεί οι Λέικερς να έχασαν από τους Χόρνετς και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ να αστόχησε στο τρίποντο που θα χάριζε τη νίκη στην ομάδα του, ωστόσο μπορεί να νιώθει περήφανος για ένα πράγμα ο γκαρντ των λιμνάνθρωπων.

Ο Russ που πρωταγωνίστησε στην επιστροφή των Λέικερς (και έκανε τον Τζόρνταν να φύγει από το γήπεδο λόγω της εικόνας της Σάρλοτ) που τελικά δεν ολοκληρώθηκε, είχε 30 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι κατάφερε να γίνει ο πρώτος παίκτης της ομάδας του Λος Άντζελες μετά τον τεράστιο Κόμπι Μπράιαντ με 30άρα σε ένα ημίχρονο.

Ο Black Mamba το έχει πετύχει στο τελευταίο ματς της καριέρας του κόντρα στους Τζαζ, όπου μέτρησε 38 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο στις 13 Απρίλη του 2016. Tότε ο Κόμπι είχε φτάσει στους 60 πόντους, ενώ ο Ράσελ τελείωσε με 35.

Russ has led the Lakers almost all the way back, with 30 second-half points (and counting).



He's the first Laker with 30 points in a half since Kobe Bryant in his final game (38 in the 2nd half on April 13, 2016 vs Jazz) pic.twitter.com/Lb4dftwD9S