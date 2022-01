Ο Μάικλ Τζόρνταν εκνευρίστηκε με τη συμπεριφορά της ομάδας του (Χόρνετς), η οποία παραλίγο να χάσει δικό της ματς κόντρα στους Λέικερς.

Οι Χόρνετς κατάφεραν να επικρατήσουν των Λέικερς, ωστόσο στο τέλος λίγο έλειψε να τα κάνουν μαντάρα, αφού απώλεσαν διαφορά 20 πόντων και αν ο Ράσελ Ουέστμπρουκ ευστοχούσε για τρεις στην τελευταία προσπάθεια, οι λιμνάνθρωποι θα έφευγαν με το διπλό.

Ο Μάικλ Τζόρνταν που πλέον είναι ιδιοκτήτης των... σφηκών, παρακολούθησε από κοντά το ματς και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του από την εικόνα της ομάδας του. Μάλιστα αποχώρησε από το παιχνίδι πριν αυτό τελειώσει. Έφυγε 16.8 δευτερόλεπτα για το τέλος και με το σκορ στο 115-114 για τους Χόρνετς.

Ποιος είδε τον GOAT και δεν τον φοβήθηκε; Πάντως η Σάρλοτ στο τέλος έφυγε με το ροζ φύλλο αγώνα.

Michael Jordan couldn’t believe the Hornets almost blew the lead 💀 pic.twitter.com/9K4JGoiZoS