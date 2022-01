Αποκαλυπτήρια για τις φανέλες που θα φορέσουν οι παίκτες στο All Star Game.

Γνωστοί έγιναν οι starters του All Star Game, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι για έκτη σερί φορά βασικός στη γιορτή των κορυφαίων. Παρέα με τους ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (Σικάγο Μπουλς), Τρέι Γιανγκ (Ατλάντα Χοκς), Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς), ενώ ο Κέβιν Ντουράντ (Μπρούκλιν Νετς) θα είναι ο αρχηγός.

Στον αντίποδα έχουμε τους ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λος Άντζελες Λέικερς), Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς), Άντριου Ουίγκινς (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς), Στεφ Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς) και Τζα Μοράντ (Μέμφις Γκρίζλις).

Για την ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς υπάρχει φανέλα με κόκκινο χρώμα, αστεράκια και το σύμβολο του ΝΒΑ, ενώ για εκείνη του Κέβιν Ντουράντ κυριαρχεί το γκρι χρώμα με τις λεπτομέρειες που υπάρχουν και στη φανέλα του Βασιλιά. Πάντως στην ομάδα του KD παρατηρούμε και μια μπλε λεπτομέρεια που δίνει άλλο τόνο.

2022 NBA All-Star jerseys have officially been unveiled!



🔥 or 🗑? pic.twitter.com/54TJjY52fm