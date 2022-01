ΝτεΡόζαν: Επί 3 χρόνια πετούσε συνεχώς για LA για να βλέπει τον άρρωστο πατέρα του (vid)

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν συγκίνησε με τα όσα αποκάλυψε για τα τρία τελευταία χρόνια, όπου ήθελε να βρίσκεται συνέχεια κοντά στον άρρωστο πατέρα του.

Είναι σπουδαίος παίκτης, χαρισματικός σκόρερ και φέτος έχει μπει ακόμα και στην κουβέντα για MVP με τα όσα κάνει στους Μπουλς.

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν έχει περάσει πολύ δύσκολες στιγμές στη ζωή του, όμως μπόρεσε να πατήσει ξανά γερά στα πόδια του και να βγει στον αφρό ξανά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Τέιλορ Μπρουκς μίλησε για την τελευταία τριετία και τα ταξίδια που έκανε συνεχώς για το Λος Άντζελες για να μπορέσει να είναι κοντά στον άρρωστο πατέρα του, ο οποίος τελικά πέθανε το 2021. Όλο αυτό που έζησε, το οποίο ήθελε να κρατήσει μακριά από όλους τους συμπαίκτες του για να μην τους επιβαρύνει με τα δικά του.

Στο παρελθόν ο master του σουτ μέσης απόστασης είχε αποκαλύψει πως πέρασε κατάθλιψη, η οποία έπαιρνε το καλύτερο κομμάτι του εαυτού του.

Tα όσα είπε ο ηγέτης των ταύρων

«O πατέρας μου ήταν άρρωστος τα Χριστούγεννα το 2018 και από εκείνη τη στιγμή μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία για 3 χρόνια. Πετούσα από παντού για να πάω στο Λος Άντζελες. Μετά γυρνούσα μόνος μου στο Τορόντο. Δεν το ήξεραν αυτό. Το έκανα πολλές φορές. Ταξίδευα και τη μέρα το ματς για να δω τον πατέρα μου όταν έπαιζα στους Σπερς

Από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Μόνος στο αεροπλάνο και ο πατέρας μου περνούσε όλο αυτό και στη συνέχεια έπρεπε να βγω να παίξω μπάσκετ μπροστά στον κόσμο.

Πέρασα δύσκολα στο συναισθηματικό κομμάτι για τρία χρόνια. Δεν ήθελα να μπερδέψω τους συμπαίκτες μου με όλο αυτό που περνούσα. Ήθελα να το περάσω μόνος μου και να μην επιβαρύνω συμπαίκτες και οικογένεια.

Όταν πέθανε ο πατέρας μου ήμουν στη Σάρλοτ και έφυγα να τον δω, γύρισα πίσω και μετά πήγα για την κηδεία του. Ήταν δύσκολη κατάσταση, όλες τις ώρες μόνος μου στο αεροπλάνο. Οι συμπαίκτες μου με στήριξαν και ήθελα να τους βοηθάω και εγώ στο παρκέ»

“It was probably the hardest thing in my life.”



@DeMar_DeRozan tells inspiring, untold story about his dad to @TaylorRooks 🙏⁰⁰➡️ Full interview: https://t.co/IXKjcA4RZg pic.twitter.com/7jKMiE58tN