Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τέθηκε στη διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου μετά από την ήττα από τους Καβαλίερς τρώγοντας chicken wings και εξηγώντας ορθά – κοφτά πως οι πρωταθλητές ήταν… χάλια.

Οι Καβαλίερς επικράτησαν των Μπακς με 115-99 και υποχρέωσαν τους πρωταθλητές στην τέταρτη συνεχόμενη εκτός έδρας ήττα τους, ρίχνοντας τα «Ελάφια» στην πέμπτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 30-20.

Οι Καβς ευστόχησαν συνολικά σε 19 τρίποντα ενώ σε ό,τι αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, σημείωσε μεν 26 πόντους ωστόσο έκανε τα 7 από τα 19 λάθη των Μπακς που έδωσαν συνολικά 31 πόντους στο Κλίβελαντ. Μετά από το τέλος του αγώνα, ο Greek Freak τέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων κι άρχισε να τρώει… φτερούγες κοτόπουλο!

Όταν ρωτήθηκε για την ήττα, σχολίασε: «Ήμασταν χάλια… Παίξαμε άσχημα. Έβαλαν τα σουτ, έπαιξαν καλά, έπαιξαν καλύτερα από εμάς». Νωρίτερα παραδέχτηκε πως «αυτό δεν είναι το Κλίβελαντ που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν μια εξαιρετική ομάδα και πρέπει να τους σεβαστούμε».

Giannis really brought a bucket of wings to the postgame presser & started chowing down. 🤣🍗 pic.twitter.com/Eurg1kSl0E