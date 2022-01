Σαν σήμερα στις 24 Γενάρη του 1993, ο ανυπέρβλητος Ντράζεν Πέτροβιτς ζούσε την πιο παραγωγική βραδιά της καριέρας του στο ΝΒΑ με 44 πόντους.

Μπορεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να μην είναι κοντά μας ο Ντράζεν Πέτροβιτς, ωστόσο οι λάτρεις του μπάσκετ ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσουν όσα έκανε στο παρκέ ο «Μότσαρτ», εκεί που πρόσφερε αριστουργήματα, εκεί που... ζωγράφιζε.

Ο εκπληκτικός Κροάτης άφησε τη... σφραγίδα του και στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου και σαν σήμερα είχε πραγματοποιήσει το ματς της ζωής του στο ΝΒΑ.

Στις 24 Γενάρη του 1993, ο Ντράζεν ήταν ασταμάτητος και πέτυχε ρεκόρ καριέρας με 44 πόντους στη νίκη των Νετς επί των Ρόκετς. Ο Πέτροβιτς τελείωσε την αναμέτρηση με 17-23 εντός πεδιάς, 3/3 τρίποντα σε μια μαγική εμφάνιση. Το Νιού Τζέρσεϊ επικράτησε 100-83 και ο Ντράζεν είχε μπει στη... ζώνη του λυκόφωτος.

Για τους Νετς επίσης ο Ντέρικ Κόλεμαν είχε 23 πόντους με 14 ριμπάουντ, ενώ ο θρύλος των Ρόκετς, Χακίμ Ολάζουον μέτρησε 22 πόντους και 11 ριμπάουντ σε μια βραδιά που την παράσταση έκλεψε ο Ντράζεν.

January 24, 1993: New Jersey's Dražen Petrović scores his NBA career-high 44 PTS (17-23 FG/3-3 3P) in New Jersey's 100-83 win over Houston.



Also for the Nets, Derrick Coleman had 23 PTS & 14 REB. Hakeem Olajuwon led the Rockets with 22 PTS & 11 REB. pic.twitter.com/rFF9ahFFmW