Ο Λούκα Ντόντσιτς το... τερμάτισε κόντρα στους Γκρίζλις, βγάζοντας μια απίθανη πάσα με φάλτσα.

Είναι... μάγος και δεν σταματά να το δείχνει σε κάθε ματς ο Λούκα Ντόντσιτς. Όμως απέναντι στους Γκρίζλις το πήγε σε άλλο επίπεδο. Τον έκλεισαν δύο παίκτες του Μέμφις και εκείνος βρήκε τον τρόπο να βρει από μια απίθανη γωνία τον Φίνεϊ-Σμιθ στη γωνία για το τρίποντο. Βέβαια για να περάσει η μπάλα και να πάει στα χέρια του συμπαίκτη του, χρειάστηκε να βάλει και φάλτσα στη μπάλα.

Απίθανος Luka Magic, όσες φορές και να το δεις δεν το χορταίνεις. Θα μας τρελάνει ο τύπος.

🤯 Luka Doncic hangs and somehow finds Finney-Smith in the corner for the 3 ball!



