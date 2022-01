Η Λίγκα ανακοίνωσε τον τρόπο με τον οποίο θα τιμωρήσει τον Άλεν για το αντιαθλητικό μαρκάρισμα στον Καρούσο στο ματς με τους Μπουλς που προκάλεσε την αποβολή του.

Το παιχνίδι ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Σικάγο Μπουλς που έληξε υπέρ των «ελαφιών» με την εκπληκτική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, επισκιάστηκε από ένα και μόνο γεγονός.

Ο Γκρέισον Άλεν έκανε ένα ύπουλο μαρκάρισμα σε προσπάθεια του Άλεξ Καρούσο να σκοράρει και... τον κατέβασε στο παρκέ, με αποτέλεσμα ο άσσος των «ταύρων» να τραυματιστεί, με τις νέες πληροφορίες να αναφέρουν πως περνάει και την πόρτα του χειρουργείου. Ο Άλεν αποβλήθηκε άμεσα με Flagrant 2, παρόλα αυτά το ΝΒΑ δεν θα μπορούσε να αφήσει ατιμώρητη μία τέτοια πράξη.

Όπως ανακοινώθηκε από την Λίγκα, η τιμωρία του Άλεν αφορά αποβολή από παιχνίδι «για περιττή και υπερβολική επαφή με τον Άλεξ Καρούσο». Αυτό αφορά το παιχνίδι με τους Καβαλίερς τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/01) και ο παίκτης των Μπακς αναμένεται να χάσει ένα ποσό γύρω στις 28.000 δολάρια.

