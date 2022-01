Ο Τζον Στόκτον είδε το εισιτήριο διαρκείας που έχει στο πανεπιστήμιο του Γκονζάγκα να αφαιρείται, επειδή δεν συμμορφώνεται με τον κανόνα της μάσκας!

Ο Τζον Στόκτον είναι γέννημα θρέμμα του πανεπιστημίου του Γκονζάγκα. Ένας από τους πιο διάσημους και επιτυχημένους απόφοιτούς του. Και ένας από τους δύο παίκτες που είδε την κολεγιακή φανέλα του με τον αριθμό 12 να αποσύρεται.

Μόνο που πλέον, ο θρύλος των Γιούτα Τζαζ και διπλό μέλος του Hall of Fame (ως παίκτης των Τζαζ και μέλος της Dream Team) δεν μπορεί να δει από κοντά τους αγώνες του πρώην πανεπιστημίου του.

Η αιτία είναι η άρνηση του να φορέσει μάσκα για να προστατευθεί από τον κορονοϊό. Κάπως έτσι, το Γκονζάγκα αποφάσισε να του αφαιρέσει τα εισιτήρια διαρκείας.

Ο Στόκτον έχει πάρει αντίθετη θέση στον εμβολιασμό για την coivid-19, όπως και για τα μέτρα περιορισμού και την υποχρεωτική χρήση της μάσκας.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η ομάδα του ζήτησε να φοράει τη μάσκα του στις αναμετρήσεις, πόσο μάλιστα από τη στιγμή που είναι αναγνωρίσιμο πρόσωπο, καθώς υπήρχαν πολλά παράπονα.

«Είτε θα έπρεπε να μου ζητήσουν να φορέσω μάσκα, είτε να μου ακυρώσουν τα εισιτήρια», δικαιολόγησε την απόφαση.

