Την πόρτα του χειρουργείου αναμένεται να περάσει ο Καρούσο, αφού υπέστη κάταγμα στον καρπό μετά το πολύ σκληρό και αντιαθλητικό μαρκάρισμα του Γκρέισον Άλεν.

Ο Άλεξ Καρούσο σε προσπάθειά του να καρφώσει στο ματς των Μπακς με τους Μπουλς, είδε τον Γκρέισον Άλεν να τον.. κατεβάζει στο με αντιαθλητικό φάουλ. Ο γκαρντ των ταύρων έπεσε πολύ άτσαλα και όλοι οι συμπαίκτες του έσπευσαν κοντά του να δουν την κατάστασή του, ενώ ο Άλεν αποβλήθηκε με flagrant 2.

Οι νεότερες πληροφορίες που έρχονται στο προσκήνιο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αναφέρουν πως ο άσσος του Σικάγο υπέστη κάταγμα στον καρπό και θα υποβληθεί σε επέμβαση προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά. Εκτιμάται, μάλιστα, πως θα λείψει για έξι με οκτώ εβδομάδες και θα επανεκτιμηθεί μετά το εν λόγω διάστημα αν θα μπορέσει να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Θυμίζουμε πως το γεγονός σχολίασε και ο Μπίλι Ντόνοβαν λέγοντας πως θα μπορούσε να... τελειώσει η καριέρα του Καρούσο. «Ο Άλεξ ήταν στον αέρα και να τον ρίχνεις κάτω με τέτοιον τρόπο, θα μπορούσε να τελειώσει η καριέρα του. Έχει ιστορικό σε αυτό ο Άλεν. Είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Bulls say Alex Caruso will undergo surgery early next week on his fractured right wrist and be re-evaluated in 6-to-8 weeks.