Ο Τζόρνταν Κλάρκσον θέλησε να τιμήσει τον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ, βάζοντας στο σώμα του μία φωτογραφία των δύο από τα χρόνια των Λος Άντζελες Λέικερς.

Η επέτειος των δύο ετών από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ αναμένεται να φέρει μία... έκρηξη αναφορών και εκδηλώσεων για τον αδικοχαμένο σταρ.

Ο πρώην συμπαίκτης του και καλύτερος 6ος παίκτης στο περσινό πρωτάθλημα, Τζόρνταν Κλάρκσον θέλησε να αφιερώσει ένα κομμάτι του κορμιού του στον Κόμπι.

Πήρε μία κοινή φωτογραφία τους, με τον Μπράιαντ να αγκαλιάζει τον Κλάρκσον και τους δύο να έχουν γυρισμένη την πλάτη τους και την «τοποθέτησε» στο πόδι του. Με το αποτέλεσμα να είναι τυλιγμένο από μία μαύρη μάμπα.

Δείτε το τατουάζ:

Jordan Clarkson’s tattoo tribute with Kobe Bryant in the Lakers 24 pic.twitter.com/xzBKsnt6aK