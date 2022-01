O Γιάννης Αντετοκούνμπο με 30άρα οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Μπουλς. Δείτε τα καλύτερα του.

Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Μπουλς. Ήταν ξανά ο κορυφαίος παίκτης των Μπακς και τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 τάπες κι 1 κλέψιμο, κάτι που επέτρεψε στα ελάφια να πάρουν το... θρίλερ.

Είχε 11/23 σουτ εντός πεδιάς, 0/3 τρίποντα και 8/12 βολές, ενώ ήταν ο παίκτης του Μιλγουόκι που έμεινε περισσότερο από κάθε άλλον στον παρκέ με 37 λεπτά. Ντέρμπι της Ανατολής, αλλά ο Έλληνας σταρ βρήκε τις λύσεις σε όλα τα προβλήματα που προσπάθησαν να του βάλουν οι ταύροι. Συνεχίζει να είναι ένα από τα μεγάλα 2-3 φαβορί για το βραβείο του MVP στο ΝΒΑ ο Greek Freak.

Aπολαύστε τα όσα έκανε με τους εξαιρετικούς φέτος Μπουλς

Another 30+ point night. Another day at the office for @Giannis_An34. #NBAAllStar



30 PTS | 12 REB | 3 AST | 2 BLK | 1 STL pic.twitter.com/mfplXrhTzd