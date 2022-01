O assistant του Νας στους Νετς, Ντέιβιντ Βάντερπουλ τιμωρήθηκε με πρόστιμο από το ΝΒΑ, λόγω της... άμυνας που έβγαλε στο Νετς-Ουίζαρντς.

Δεν την γλίτωσε ο assistant του Νας στους Νετς και πρώην παίκτης της ΤΣΣΚΑ, Ντέιβιντ Βάντερπουλ. Κόντρα στους Ουίζαρντς, είχε κόψει την πάσα που προοριζόταν για τον Κάιλ Κούζμα, καταστρέφοντας μια κρίσιμη επίθεση για την εξέλιξη του ματς.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς και τους Μπρούκλιν Νετς τελείωσε με το Μπρούκλιν να νικά και τον Βάντερπουλ να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Πάντως το ΝΒΑ τον τιμώρησε για την κίνηση αυτή με πρόστιμο 10.000 δολαρίων, ενώ στους Νετς η έφτασε τα 25.000 δολάρια.

The Nets coach deflected this pass from Spencer Dinwiddie to Kyle Kuzma. It resulted in a turnover.



Refs completely missed it and Wizards lost by 1...😬pic.twitter.com/jUz8ONvRMw