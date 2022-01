Ο Καϊρί Ίρβινγκ, με τη... δύναμη του Κόμπι Μπράιαντ, σημείωσε 30 πόντους και οι Μπρούκλιν Νετς (28-16) πήραν τη νίκη στην Ουάσινγκτον κόντρα στους Ουίζαρντς με 119-118.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ εμφάνισε ένα ειδικό ζευγάρι παπουτσιών. Ονομάζονται «άπειρο». Και πάνω τους θέλησε - όπως συνηθίζουν οι παίκτες του ΝΒΑ - να γράψει με μαύρο μαρκαδόρο το δικό του μήνυμα.

Το ένα υπόδημα ήταν αφιερωμένο στον Κόμπι Μπράιαντ. Το άλλο στην Τζίτζι Μπράιαντ. Η δεύτερη επέτειος από το χαμό των δύο μελών της οικογένειας Μπράιαντ πλησιάζει (26/1) και ο Ίρβινγκ θέλησε να το θυμίσει σε όλους. Τι έκανε στο παρκέ με τα παπούτσια των Μπράιαντ;

Kyrie Irving breaks out the Kyrie Infinity in a @DukeMBB PE. pic.twitter.com/ThouCWfGSf