Ένα λάθος των διαιτητών στην αναμέτρηση των Μπρούκλιν Νετς με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς έφερε τη... γκρίνια του Κάιλ Κούζμα.

Η πάσα έπρεπε να φτάσει στα χέρια του Κάιλ Κούζμα. Η αναμέτρηση ανάμεσα στους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς και τους Μπρούκλιν Νετς (τελικό 119-118 υπέρ των Νετς) βρίσκεται στο 4ο δωδεκάλεπτο με το σκορ στο 109-103.

Ο βοηθός των Νετς, Ντέιβιντ Βάντερπουλ χειρονομεί για να δείξει στους παίκτες που είναι στο παρκέ την άμυνα που πρέπει να ακολουθήσουν. Μόνο που χάρη στην κίνησή του παρεμπόδισε την μπάλα, η οποία κατέληξε άουτ.

Ο Κούζμα έδειξε στους διαιτητές τι έχει συμβεί, αλλά οι ίδιοι συνέχισαν δίνοντας την μπάλα στους Νετς σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα.

«Είναι μ@λ@κιες», σχολίασε ο φόργουορντ των Ουίζαρντς στο βίντεο που δείχνει τη φάση.

Δείτε το βίντεο:

The Nets coach deflected this pass from Spencer Dinwiddie to Kyle Kuzma. It resulted in a turnover.



Refs completely missed it and Wizards lost by 1...😬pic.twitter.com/jUz8ONvRMw