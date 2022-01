Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το γεγονός πως βρέθηκε στο Νο.24 στη λίστα των κορυφαίων ever του Athletic και έδειξε την αφοσίωση του στους Μπακς.

Το Athletic έφτιαξε ένα αφιέρωμα με τους 75 κορυφαίους παίκτες της ιστορίας στο ΝΒΑ, ακολουθώντας την κορυφαία λίγκα του πλανήτη και σιγά σιγά αποκαλύπτει όλες τις θέσεις, κάνοντας γνωστή και εκείνη του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σταρ βρέθηκε στο Νο.24 και δεν μπορούσε να το πιστέψει, όταν είδε πόσους θρύλος ξεπέρασε. Αναρωτήθηκε: «Παίζετε μαζί μου;» αναρωτήθηκε στους ανθρώπους του Athletic και στη συνέχεια στάθηκε στους Μπακς με τους οποίους ελπίζει να κλείσει 20ετία, ενώ πρόσθεσε πως δεν θα κουραστεί ποτέ να δουλεύει σκληρά, ενώ τόνισε πως θα μιλήσει για τη διάκριση (Νο.24 στη λίστα των κορυφαίων ever) στα παιδιά του.

On Saturday, @Giannis_An34 took me through all nine of his NBA seasons.



Year-by-year, he broke down the thoughts and feelings going through his head and heart as he tried to find his way in the league.



Giannis' journey in his own words, at @TheAthletic: https://t.co/ECTUdygnAZ