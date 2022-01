O Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο Νο.24 στη λίστα του Athletic με τους κορυφαίους παίκτες της ιστορίας, αφήνοντας πίσω του σπουδαία ονόματα.

Συνεχίζει να τρελαίνει το ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, διαλύοντας τα πάντα στο διάβα του. Ο Greek Freak έχει ήδη κατακτήσει ένα πρωτάθλημα με τους Μπακς, ενώ έχει αναδειχθεί MVP 2 φορές και MVP τελικών σε μια περίπτωση.

Το Athletic έφτιαξε ένα αφιέρωμα με τους 75 κορυφαίους παίκτες της ιστορίας στο ΝΒΑ, ακολουθώντας την κορυφαία λίγκα του πλανήτη και σιγά σιγά αποκαλύπτει όλες τις θέσεις.

Ο Έλληνας σταρ βρέθηκε στο Νο.24 και δεν μπορούσε να το πιστέψει. Αφού είδε το όνομα του και πίσω του αρκετούς θρύλους, αναρωτήθηκε: «Παίζετε μαζί μου;». Πάντα ταπεινός ο Γιάννης σε ακόμα μια σπουδαία διάκριση, αν σκεφτεί κανείς και τι παίκτες έχει αφήσει πίσω του.

Πίσω του βρίσκονται παίκτες όπως ο Τζον Στόκτον, Ο Αϊζάια Τόμας, ο Ρικ Μπάρι, ο Ντουέιν Ουέιντ, ο Τζον Χάβλιτσεκ, ο Κρις Πολ, ο Σκότι Πίπεν, ο Καουάι Λέοναρντ, ο Τζέιμς Χάρντεν, ο Τζορτζ Μάικαν, ο Τζέισον Κιντ, ο Πάτρικ Γιούιν, ο Στιβ Νας, ο Μπομπ Κούζι και ο Άλεν Άιβερσον.

Giannis Antetokounmpo couldn't believe it.



He was handed The Athletic’s list of the 75 greatest NBA players.



After seeing his name, he looked through the other players ranked ahead and behind him.



“You’re playing with me?”



