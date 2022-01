Ο Αμερικανός φόργουορντ παρέσυρε τους Νικς και με ρεκόρ καριέρας στους 38 πόντους βοήθησε την ομάδα του να πάρει τη νίκη με 97-87. Δεν αγωνίστηκε λόγω ίωσης ο ΛαΜέλο.

Με τον ΛαΜέλο Μπολ να μένει εκτός λόγω αδιαθεσίας (οι πληροφορίες αποκλείουν την περίπτωση Covid-19), ο Μπρίτζες ήταν αυτός που... κουβάλησε επιθετικά τους Χόρνετς για να φτάσουν σε μία επικράτηση πιο εύκολη από αυτή που φανερώνει το τελικό 97-87.

Σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού με διαφορά κοντά στους 20, χαλαρώνοντας προς το τέλος. Περίπου 40 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, οι Νικς έφτασαν στο -10 με τρίποντο του Κουίκλι, ωστόσο ο χρόνος που απέμενε δεν ήταν αρκετός για κάτι παραπάνω και υποχρεώθηκαν σε ήττα.

Ο 23χρονος άσσος της Σάρλοτ, μετά τους μετά την 28άρα που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο στο Madison Square Garden σταμάτησε στους 38 πόντους για το ρεκόρ καριέρας του έχοντας και 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ακολούθησαν Ροζίερ με 22 (7 ριμπ.) και Χέιγουορντ με 16.

