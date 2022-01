Xόρνετς: Η 28άρα του showman Μπρίτζες σε ένα ημίχρονο στο Madison Square Garden (vid)

Ο εντυπωσιακός Μάιλς Μπρίτζες πήρε... φωτιά με 28 πόντους σε ένα ημίχρονο κόντρα στους Νικς.

Πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τους Χόρνετς, ενώ δίχως αμφιβολία αυτή τη στιγμή ανήκει στο TOP 3 των κορυφαίων dunkers στη λίγκα. Ο Μάιλς Μπρίτζες έδωσε ρεσιτάλ στο ημίχρονο κόντρα στους Νικς μέσα στο Madison Square Garden και τελείωσε με 28 πόντους. Ο showman των... σφηκών έχει πάρει φωτιά και η ομάδα της Νέας Υόρκης δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να τον περιορίσει.

Απολαύστε τα καλύτερα του από το πρώτο ημίχρονο και τους 28 πόντους

