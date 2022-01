Ο Ντρέιμοντ Γκριν αναμένεται να απουσιάσει για δύο ακόμη εβδομάδες από τις υποχρεώσεις των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, με πρόβλημα στη γάμπα.

O Ντρέιμοντ Γκριν έχει απουσιάσει από τα πέντε τελευταία ματς των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, με τα επτά δευτερόλεπτα συμμετοχής στην επιστροφή του Κλέι Τόμπσον να αφορούν μόνο την καλή θέληση του 31χρονο φόργουορντ να βρεθεί στο πλευρό του συμπαίκτη του.

Το ρεκόρ των Ουόριορς σε αυτά τα ματς είναι αρνητικό (2-3), με τον Στιβ Κερ να καλείται να βρει λύσεις για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Τόσο υπολογίζεται το νέο διάστημα για την απουσία του Γκριν, ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο μηρό.

Ο Γκριν υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις και σύμφωνα με τα αποτελέσματα η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε δύο εβδομάδες.

Ο 31χρονος φόργουορντ διανύει μία εντυπωσιακή σεζόν με 7.9 πόντους, 7.6 ριμπάουντ και 7.4 ασίστ, ενώ σουτάρει με 53.7% σε 34 αγώνες.

The Warriors say Draymond Green’s calf soreness is tied to a disc in his lower back, and that he’ll be re-evaluated in two weeks. pic.twitter.com/A5sCwIgekj