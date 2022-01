Μετά από νέα καταμέτρηση που ήρθε στο φως για την ψηφοφορία του All Star Game ο Κάρι εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης με τον Γιάννη να είναι δεύτερος στην Ανατολή και τέταρτος στο ΝΒΑ.

Δεύτερη καταμέτρηση για την ψηφοφορία του All Star Game που συνεχίζεται και ο Στεφ Κάρι (4.463.426) δεν λέει να το κουνήσει από την κορυφή. Όπως την πρώτη φορά που εμφανίστηκαν τα στοιχεία, έτσι και τώρα βρίσκεται πρώτος τόσο στην Δύση όσο και σε ολόκληρο το ΝΒΑ.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς (4.386.392) ακολουθεί στη δεύτερη θέση προσπερνώντας τον Κέβιν Ντουράντ από την περασμένη φορά, με τον σταρ των Νετς να είναι ωστόσο πρώτος στην Ανατολή.

Τον KD (4.088.334) στην συγκεκριμένη περιφέρεια ακολουθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που με 3.808.458 ψήφους «φιγουράρει» τέταρτος στην συνολική κατάταξη.

Θυμίζουμε πως πέρσι αρχηγοί είχαν «εκλεγεί» οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ.

