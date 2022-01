Μπούκερ: «Με εμπνέει ο Κόμπι, αλλά δεν είμαι Κόμπι» (vid)

Ο Ντέβιν Μπούκερ στάθηκε στις συγκρίσεις με τον Κόμπι Μπράιαντ

Ο Κόμπι Μπράιαντ παίζει πλέον μπάσκετ στη γειτονιά των αγγέλων παρέα με την κορούλα του, Τζίτζι, φεύγοντας τόσο γρήγορα από τη ζωη.

Ένας τεράστιος παίκτης που αγάπησε με όλη του την καρδιά το μπάσκετ και το άθλημα και οι φίλαθλοι του, του ανταπέδωσαν και με το παραπάνω αυτή την αγάπη. Ένας εκ των κορυφαίων ever όπου πολλοί τωρινοί παίκτες της λίγκας θέλουν να του μοιάσουν. Τα media κατά καιρούς ασχολούνται με παίκτες, θέλοντας να βρουν ομοιότητες με τον Black Mamba και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο σταρ των Σανς, Ντέβιν Μπούκερ μίλησε για αυτό το θέμα και τόνισε πως τον εμπνέει ο Κόμπι, αλλά δεν είναι Κόμπι.

«Aπολαμβάνω τα social media, λένε καλά πράγματα για μένα. Το μόνο πρόβλημα που έχω είναι ότι ο κόσμος ακόμα με συγκρίνει με τον Κόμπι Μπράιαντ. Τους είπα και στα playoffs να σταματήσουν να λένε για τη Mamba Mentality. Mε εμπνέει ο Κόμπι και η Μamba Mentality, αλλά δεν είμαι ο Κόμπι. Και ο κόσμος φωνάζει συνεχώς "Mamba Mentality"», ανέφερε.

I asked Devin Booker about the hate he got online for the fun with The Raptor.



Only problem he has with the online discourse is being compared to Kobe Bryant or hearing Mamba Mentality attached to him.



"I'm inspired by Kobe Bryant and Mamba Mentality but I am not Kobe Bryant." pic.twitter.com/cigcypZSCq