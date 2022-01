Οι Ράπτορς κυνήγησαν το αποτέλεσμα απέναντι στο Φοίνιξ, ωστόσο το... σήμα νίκης από τον Μπούκερ και η ποιότητα του Κρις Πολ έφεραν το θετικό αποτέλεσμα και τους διατήρησε στην κορυφή.

Το Τορόντο αποδείχθηκε δύσκολος αντίπαλος για τους Σανς, οι οποίοι χρειάστηκε να δώσουν «μάχη» μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο προκειμένου να πάρουν τη νίκη με τελικό σκορ 95-99. Έφτασαν έτσι το ρεκόρ τους στο 31-9 με τους Ράπτορς να βρίσκονται στο 20-18.



Για τους νικητές στα τελευταία λεπτά... μίλησαν τόσο ο Ντέβιν Μπούκερ που μέτρησε 16 πόντους με 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όσο και ο συνήθης... ύποπτος Κρις Πολ που είχε double-double με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ, ενώ είχε και 5 κλεψίματα. Από εκεί και πέρα ο Κράουντερ είχε 19 πόντους και οι Έιτον και Μπρίτζες από 16.

POINT GOD! Chris Paul, as usual, comes up in the clutch, to help Phoenix beat Toronto, 99-95!



📊 15 PTS, 12 AST, 5 STL, 2 REB, 6/11 FGM, WIN



Still one of the best PGs in the NBA ‼️ Suns have the best record in the NBA at 31-9! pic.twitter.com/vNF8zTbiFO