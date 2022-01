Οι Σίξερς βάζουν στο... πακέτο ανταλλαγής του Σίμονς και τον Χάρις με σκοπό να αυξήσουν τους ενδιαφερόμενους.

Σε αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί οι Σίξερς με τον Μπεν Σίμονς. Ο Αυστραλός γκαρντ δεν θέλει να μείνει στη Φιλαδέλφεια και απαιτεί ανταλλαγή εδώ και καιρό, όμως η ομάδα του Τζοέλ Εμπίντ δεν έχει κάτι χειροπιαστό στα χέρια της μέχρι τώρα και έτσι ο Μπεν μένει στο ρόστερ χωρίς να παίζει.

Σύμφωνα με τον Marc Spears, οι Σίξερς δείχνουν διατεθειμένοι να βάλουν στα ανταλλάγματα και τον Τομπάιας Χάρις με σκοπό να πετύχουν την ανταλλαγή, να ξεφορτωθούν τον Σίμονς και να πάρουν σπουδαία ανταλλάγματα.

Πάντως ο Χάρις είναι δεύτερος σκόρερ και τρίτος ριμπάουντερ της ομάδας, κάτι που σίγουρα θα δελεάσει αρκετό κόσμο που πριν δεν ήθελε να πάρει μόνο τον Σίμονς και το βαρύ συμβόλαιο του.

The Sixers are looking to package Tobias Harris with Ben Simmons in trade talks, per @MarcJSpears



(h/t @RealGM) pic.twitter.com/Ivw9gHLBWn