Ο Κλέι Τόμπσον επέστρεψε μετά από 940 ημέρες. Και στις δηλώσεις του μίλησε για τη σημασία να μη λαμβάνεις τίποτα ως δεδομένο.

Προτού ακούσει το όνομά του, το πρόσωπο του Κλέι Τόμπσον, έμοιαζε... παγωμένο. «Κλειδωμένο» στον στόχο του. Μόλις η πρώτη εμφάνισή του, μετά από 940 ημέρες, ολοκληρώθηκε, ο 31χρονος σούτινγκ γκαρντ ρωτήθηκε για τη στιγμή της παρουσίασής του.

Εκεί που οι εξέδρες στο Chase Center έτριζαν από τη φασαρία.

Ο Τόμπσον, μιλώντας στο θρύλο των Ουόριορς και μέλος της Dream Team, Κρις Μάλιν, «κόμπιασε» μερικές φορές, προσπαθώντας να ελέγξει τα συναισθήματά του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κλέι Τόμπσον:

«Ήταν ξεχωριστό, δεν πρόκειται να το ξεχάσω, μακάρι να μπορέσω να το ζήσω ξανά. Και μόνο που άκουσα τον εκκωφαντικό θόρυβο από το κοινό. Είναι δύσκολο να το εκφράσεις με λόγια.

Είναι μία ξεχωριστή στιγμή για εμένα και τους συμπαίκτες μου, την οικογένειά μου. Γίνομαι συναισθηματικός που το συζητάω, αλλά ήταν απίστευτο.

Τα δύο τελευταία χρόνια με δίδαξαν να μην παίρνω ως δεδομένο αυτό που κάνουμε. Όταν μπορούμε να το κάνουμε μπροστά σε τέτοιους φιλάθλους και να το κάνω για 10 χρόνια τώρα είναι πραγματική ευλογία. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για την υπόλοιπη σεζόν. Έχουμε εξαιρετική ομάδα. Όταν θα "ανάψουμε" όλους τους "κυλίνδρους" δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος που θα μας σταματήσει».

