Πως ήταν το ΝΒΑ στο τελευταίο ματς του Κλέι Τόμπσον (vids)

Το Gazzetta θυμίζει πως ήταν η λίγκα στο τελευταίο ματς του Κλέι Τόμπσον που επιστρέφει τα ξημερώματα της Κυριακής 10/1 κόντρα στους Καβαλίερς μετά από 941 μέρες, αναβιώνοντας ξανά τους Splash Brothers.

Ποτέ ξανά μια ημερομηνία δεν είχε καθιερωθεί ως σύμβολο στη σύγχρονη ιστορία των Ουόριορς αλλά, πέρα από χρονικές τυπικότητες, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2012 ήταν η πρώτη φορά που ο όρος «Splash Brothers» μπήκε στη ζωή των «Πολεμιστών». Το Γκόλντεν Στέιτ είχε επικρατήσει των Μπόμπκατς με 115-100 και το ίδιο βράδυ, ο Στεφ Κάρι και ο Κλέι Τόμπσον έλαβαν ένα από τα πιο δημοφιλή παρατσούκλια στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο από τον αρθρογράφο του Warriors.com, Μπράιαν Γουίτ.

Το νέο παρατσούκλι κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον των Media και των οπαδών, συνοδεύοντας ακόμα το δίδυμο των All-Star γκαρντ των Ουόριορς που θα βρεθούν ξανά μαζί έπειτα από 941 μέρες τα ξημερώματα της Κυριακής (10/1, 3:30) απέναντι στους Καβαλίερς! «Αγαπούν ο ένας τον άλλον, ξέρουν πως ταιριάζει ο ένας στον άλλον και είναι ένα εκπληκτικό δίδυμο στα γκαρντ» είχε αναφέρει ο Τζέρι Ουέστ για τη σχέση των Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον που το 2015 έγιναν το πρώτο δίδυμο στην ιστορία των Ουόριορς έπειτα από τους Τιμ Χάρνταγουεϊ και Κρις Μάλιν που συμμετείχε σε All-Star Game (1993).

Παρεμπιπτόντως, τον Μάιο του 2014 οι «Πολεμιστές» ήταν σε διαπραγματεύσεις με τους Τίμπεργουλβς ώστε να ολοκληρώσουν το blockbuster trade ανάμεσα στον Κλέι Τόμπσον και τον Κέβιν Λοβ, ωστόσο ο Κάρι όρθωσε ανάστημα! Εν τέλει το Γκόλντεν Στέιτ έδωσε επέκταση 70 εκατομμυρίων δολαρίων για 4 χρόνια στον Τόμπσον και η ιστορία των Splash Brothers συνεχίζει να γράφει, με τα τρία πρωταθλήματα σε τέσσερα χρόνια (2015, '17, '18) να συνιστούν την κορωνίδα της συνύπαρξης τους. Πλέον ο Τόμπσον είναι έτοιμος να πατήσει ξανά παρκέ έπειτα από 941 μέρες, στον εντός έδρας αγώνα με τους Καβς για πρώτη φορά έπειτα από το Game 6 των NBA Finals στις 14 Ιουνίου 2019, όταν οι Ουόριορς έχασαν τον τίτλο από τους Ράπτορς.

Ο γκαρντ των Ουόριορς είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού... Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η είδηση πως υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα σε workout στην Καλιφόρνια τον Νοέμβριο του 2020 σόκαρε άπαντες! Ήταν η περίοδος που ο Τόμπσον προετοιμαζόταν για την πρεμιέρα της σεζόν 2020-21, δίχως να έχει πιεστεί την προηγούμενη χρονιά, εντούτοις υποχρεώθηκε να μείνει εκτός για ακόμη έναν χρόνο. Απόψε επιστρέφει βρίσκοντας τους Ουόριορς στη δεύτερη θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 29-9 ενώ πριν από μερικές εβδομάδες, ο Στεφ Κάρι έγινε και επισήμως ο κορυφαίος σουτέρ τριών πόντων στην ιστορία του ΝΒΑ.

