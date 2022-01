Έπειτα από ένα μήνα εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στο γόνατο, ο Κόντι Ζέλερ επιστρέφει στη σύνθεση των Μπλέιζερς για την αποψινή αναμέτρηση (05:00) με τους Καβαλίερς.

Ο 29χρονος σέντερ είχε μείνει εκτός από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου λόγω προβλήματος στο γόνατο, όμως απόψε θα πραγματοποιήσει την επιστροφή του στην δράση.

Ο βετεράνος ψηλός, ο οποίος μετρά φέτος 5.1 πόντους και 4.5 ριμπάουντ σε 24 αγώνες ανά 13 λεπτά, θα ενισχύσει κανονικά τους Μπλέιζερς στο ματς με τους Καβαλίερς (05:00).

Το σύνολο του κόουτς Τσόνσι Μπίλαπς έχει ρεκόρ 14-23, βρίσκεται στην 12η θέση της Δύσης και θα αναζητά το 15ο φετινό του ροζ φύλλο, προκειμένου να πλησιάσει στην ζώνη των play-in.

