Ο Εβάν Φουρνιέ διέλυσε την πρώην ομάδα του, τους Μπόστον Σέλτικς, έχοντας 35 πόντους μέσο όρο απέναντί τους. Απέναντι στις άλλες ομάδες του ΝΒΑ έχει (μόλις) 11!

Ο Εβάν Φουρνιέ έχει βάλει στο στόχαστρό του τους Μπόστον Σέλτικς. Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί. Το σύντομο πέρασμά του από τη Βοστόνη δεν ήταν επιτυχημένο. Και τον οδήγησε στη Νέα Υόρκη και στους Νικς.

Όταν συναντάει την πρώην ομάδα του ο Γάλλος γκαρντ είναι ασταμάτητος! Ο μέσος όρος του θυμίζει κάτι από... MVP, αφού σκοράρει 35 πόντους μέσο όρο! Έχει όλα και όλα τρία ματς με τουλάχιστον 30 πόντους, όλα κόντρα στους Σέλτικς!

Το παράδοξο με τον Φουρνιέ είναι πως στα υπόλοιπα ματς των Νιου Γιορκ Νικς είναι κοινός θνητός, μετρώντας μόλις 11 πόντους.

Evan Fournier has three 30-point games this season.



Each one has come against the Celtics, the team that let him walk in free agency last summer.



