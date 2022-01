O Tζούλιος Ραντλ έδειξε την ενόχληση του προς τον κόσμο των Νικς μετά από ένα καλάθι που πέτυχε.

Την περσινή σεζόν οι Νικς πραγματοποίησαν εξαιρετική regular season, αλλά αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των playoffs από τους Χοκς, ενώ και ο Τζούλιους Ραντλ έκανε την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, παρουσιάζοντας τρομερή βελτίωση στο παιχνίδι του και παίζοντας στο All Star Game.

Φέτος η Νέα Υόρκη βρίσκεται οριακά στις θέσεις του play in τουρνουά με ρεκόρ 19-20 και σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει ευχαριστήσει το απαιτητικό κοινό που παρακολουθεί τα ματς στο Madison Square Garden.

Ο Τζούλιους Ραντλ μετά από ένα καλάθι που πέτυχε κόντρα στους Σέλτικς (νίκη των Νικς χάρη σε buzzer beater τρίποντο του Μπάρετ), έστρεψε τον αντίχειρα του προς τα κάτω (thumbs down), θέλοντας να δείξει την ενόχληση του προς το κοινό των Νικς για τον τρόπο που του φέρονται στα τελευταία ματς.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής NBA on TNT στάθηκαν στην κίνηση του ηγέτη των Νικς, με τον Κένι Σμιθ να τονίζει πως η Νέα Υόρκη αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά και δύσκολα κοινά στο ΝΒΑ, λέγοντας πως μόνο δύο πράγματα μπορούν να κάνουν οι φίλαθλοι της ομάδας. Να σε γιουχάρουν ή να ζητωκραυγάσουν για σένα. Αν δεν πάει καλά η ομάδα θα γιουχάρουν.

"They're there to cheer or to boo. There's only two things you can do as a fan."



The @NBAonTNT crew discuss Julius Randle's "thumbs down" gesture at MSG pic.twitter.com/5FOvdOghXe