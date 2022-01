Ο Εβάν Φουρνιέ έζησε την κορυφαία βραδιά της καριέρας του στο ΝΒΑ κόντρα στη Βοστώνη.

Οι Νικς επέστρεψαν από το -25 μέσα στο Madison Square Garden κόντρα στους Σέλτικς και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη χάρη στο buzzer beater τρίποντο του Μπάρετ. Για να φτάσουμε όμως σε εκείνο το σημείο, ο Εβάν Φουρνιέ έκανε πράματα και θάματα στο παρκέ. Τελείωσε την αναμέτρηση με 41 πόντους και 10 τρίποντα, δύο επιδόσεις που αποτελούν και ρεκόρ καριέρας.

Επιπλέον ο Γάλλος ισοφάρισε το ρεκόρ στην ιστορία των Νικς με τα 10 τρίποντα του, αφού τόσα είχε και ο Τζέι Αρ Σμιθ. Επίσης έγινε ο πρώτος παίκτης με τρεις 30άρες κόντρα στους Σέλτικς σε μια σεζόν μετά τον Πάτρικ Γιούν από το 1996-97.

Τώρα η Νέα Υόρκη έγινε μόλις η 2η ομάδα μέσα στη σεζόν που νικά, ενώ βρέθηκε να χάνει με 25 πόντους κατά τη διάρκεια του ματς. Δεν έχουν καταφέρει να γυρίσουν από τέτοια κατάσταση φέτος 138 ομάδες, ενώ μόνο μία το έκανε πλην των Νικς. Ήταν οι Θάντερ κόντρα στους Λέικερς.

