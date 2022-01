Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ ανακάλυψαν ένα φορτίο με ψεύτικα δακτυλίδια πρωταθλητών των Μιλγουόκι Μπακς. Το υλικό που κατασχέθηκε ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο δολάρια σε αξία.

Και εσείς μπορείτε να αποκτήσετε ένα δακτυλίδι, σαν αυτό που φόρεσαν στα χέρια τους οι πρωταθλητές του ΝΒΑ, Μιλγουόκι Μπακς. Ή περίπου!

Η αγορά των memorabilia διαθέτει κάθε λογής αντικείμενα. Αυθεντικά. Και όχι αυθεντικά! Αυτά που εντόπισαν οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ στο Σινσινάτι.

Τους προηγούμενους μήνες, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Μπακς, βρέθηκαν 56 φορτία με 1.382 ψεύτικα προϊόντα (δακτυλίδια και τρόπαια), με την αξία τους να υπολογίζεται πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια!

Ανάμεσα στα είδη που κατασχέθηκαν, υπήρχαν δακτυλίδια και από άλλες ομάδες, άλλων αθλημάτων στις ΗΠΑ.

During the months of October through December 2021, Cincinnati CBP officers intercepted 56 shipments of counterfeit championship rings. A total of 1,382 rings and trophies were seized. Had the goods been authentic, the MSRP would be $982K.



