Το δαχτυλίδι του Γιάννη έχει έναν QR code και 360 διαμάντια: Τι συμβολίζουν (vid)

Το Gazzetta παρουσιάζει όλους του συμβολισμούς στα δαχτυλίδια που φόρεσαν οι πρωταθλητές Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην τελετή απονομής.

Οι Μπακς έπαιξαν σαν πρωταθλητές και με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (32 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ)... καθάρισαν τους Νετς με 127-104 στην πρεμιέρα του ΝΒΑ αφού προηγουμένως παρέλαβαν τα εντυπωσιακά δαχτυλίδια τους, τα οποία κρύβουν συμβολισμούς και έχουν ενσωματωμένο έναν κώδικα QR Code που αν σκαναριστεί, παρουσιάζει τις καλύτερες στιγμές από την χρονιά του πρωταθλήματος! Όπως μάλιστα αναφέρουν στις ΗΠΑ, επρόκειτο για ιδέα του Γιάννη!



There's a QR code on their ring! pic.twitter.com/WZQSyZKYpD

360 διαμάντια στην κορυφή

Υπό την ιδιοκτησία των Τζέιμι Ντίναν, Ουές Έντενς, Μάικ Φασιτέλι και Μαρκ Λάσρι, οι Μιλγουόκι Μπακς σημείωσαν συνολικά 360 νίκες. Η πρώτη νίκη στη regular season σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2016, στο εκτός έδρας ματς με τους Μπρούκλιν Νετς (96-103). Η τελευταία νίκη ήταν στις 20 Ιουλίου 2021, όταν τα «Ελάφια» επικράτησαν των Σανς στο Game 6 των περσινών NBA Finals και κατέκτησαν το πρωτάθλημα.

16 διαμάντια σε ορθογώνια κοπή στην αριστερή πλευρά

Οι Μπακς έφτασαν πέρσι ως το τέλος της διαδρομής στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο, σημειώνοντας συνολικά 16 νίκες στα playoffs.

16 διαμάντια σε ορθογώνια κοπή στη δεξιά πλευρά

Τα «Ελάφια» έχουν κατακτήσει 16 φορές τον τίτλο στην Περιφέρεια. Αρχικώς το 1971 και εσχάτως, το 1971. Οι 16 Division Titles των Μπακς: 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 2001, 2019, 2020 και 2021.

A QR CODE?!?!

“BUCKS IN SIX”



A closer look at the Bucks’ NBA Championship ring 💎



