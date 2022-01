Σαν σήμερα πριν 20 χρόνια ο Μάικλ Τζόρνταν τάπωνε αυτοκρατορικά τον Μέρσερ σε ένα από τα πιο iconic μπλοκ ever.

Ποτέ δεν ήθελε να χάνει ο Μάικλ Τζόρνταν. Ο GOAT τρελαινόταν για οποιαδήποτε φάση έχανε από τον προσωπικό του αντίπαλο. Ένας γεννημένος νικητής που πήγε σε 6 τελικούς με τους Μπουλς και πήρε ισάριθμα πρωταθλήματα και φυσικά άλλα τόσα βραβεία MVP τελικών.

Σαν σήμερα 20 χρόνια πριν, ο θρύλος των ταύρων το πήρε προσωπικά κόντρα στην ομάδα που μεγαλούργησε. Σε ένα ματς των Ουίζαρντς με τους Μπουλς δέχθηκε τάπα και δεν το άφησε να περάσει έτσι.

Έτρεξε σαν λυσσασμένος, κυνήγησε τον Ρον Μέρσερ και του κατέβασε τον γενικό, κολλώντας τη μπάλα με τα δύο χέρι στο ταμπλό. Απίθανη φάση που λίγοι λάτρεις του ΝΒΑ έχουν ξεχάσει.

Δείτε τι είχε κάνει ο Air σε ένα από τα πιο iconic μπλοκ της ιστορίας

20 years ago today, Michael Jordan had one of the most iconic & disrespectful blocks in NBA history, when he pinned Ron Mercer’s layup attempt off the glass 😳



Chase down pin, then stared him down 🐐 pic.twitter.com/LiHU9QjkSI