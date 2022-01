Οι Νικς πήραν τα δικαιώματα του... Νιούλεϊ για την ανταλλαγή του Ρόντο

Ο 36χρονος Μπραντ Νιούλεϊ, ο οποίος έπαιξε στο παρελθόν στον Πανιώνιο, τον Πανελλήνιο και την ΑΕΚ είδε τα δικαιώματά του να καταλήγουν στους Νικς, σχεδόν 15 χρόνια μετά από την επιλογή του στο NBA Draft.

Ο Ρίκι Ρούμπιο τέθηκε νοκ άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν με ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και οι Καβαλίερς απέκτησαν μέσω ανταλλαγής από τους Λέικερς τον Ραζόν Ρόντο σε ένα deal που περιλαμβάνει και τους Νικς.

Συγκεκριμένα, οι Καβς απέκτησαν τον Ρόντο, οι Λέικερς εξοικονόμησαν 4 εκατομμύρια δολάρια στο μισθολόγιο και οι Νικς πρόσθεσαν τον Ντένζελ Βάλενταϊν, εξοικονόμησαν 1.1 εκατομμύριο δολάρια και απέκτησαν τα δικαιώματα δυο παικτών που δεν υπολογίζουν.

Τον 27χρονο Κινέζο Ουάνγκ Ζελίν που έγινε πικ στο νούμερο 57 του NBA Draft 2016 και φέτος αγωνίζεται στους Σαρκς της Σανγκάης όπως και τον... Μπραντ Νιούλεϊ! Τον 36χρονο Αυστραλό γκαρντ - φόργουορντ που παίζει στη Μελβούρνη ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε στον Πανιώνιο (2007-08), τον Πανελλήνιο (2008-09) και την ΑΕΚ (2017)!

Στις 10 Νοεμβρίου 2007 ο Νιούλεϊ έκανε κάτι που μνημονεύεται ακόμαι στην Basket League. Ο Πανιώνιος διέλυσε την ΑΕΚ 90-71 και ο Νιούλεϊ τελείωσε το παιχνίδι με 32 πόντους, 8/8 τρίποντα και 4/4 δίποντα! Όταν αποχώρησε από το γήπεδο στο 35' όλο το γήπεδο τον αποθέωσε



Knicks announce they’ve acquired draft rights to Wang Zhelin and Brad Newley as part of deal to acquire Denzel Valentine. NYK has waived Wayne Selden to make room on roster for Valentine. As previously noted, NYK is not expected to keep Valentine long-term. Details here: pic.twitter.com/Lypweh3URu