Ουέστμπρουκ: «Επιτρέπεται να κάνω λάθη και να χάνω τα σουτ, είναι κομμάτι του παιχνιδιού»

O Ράσελ Ουέστμπρουκ στάθηκε στα πολλά λάθη και τα χαμένα σουτ που είχε σε άλλο ένα ματς.

Οι Λέικερς νίκησαν τους Τίμπεργουλβς με τον ΛεΜπρόν να είναι ο κορυφαίος, ωστόσο ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έδειξε επιρρεπής στα λάθη και στα χαμένα σουτ για άλλη μια φορά. Ο Russ τελείωσε την αναμέτρηση με 10 λάθη, 7/16 σουτ και 0/5 τρίποντα, κάτι που συνεχίζει να προβληματίζει τους λιμνάνθρωπους, ενώ υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο ακόμα και για ανταλλαγή του το επόμενο διάστημα.

Ο Mr. Triple Double μίλησε μετά την αναμέτρηση και τόνισε πως επιτρέπεται να κάνει τόσα λάθη και να χάνει σουτ, αφου είναι απλά κομμάτι του παιχνιδιού.

Φέτος ο Russ είναι δεύτερος σε λάθη σε όλη τη λίγκα, έχοντας 4.6 κατά μέσο όρο και ο Τζέιμς Χάρντεν είναι ο μοναδικός που τον περνά με 4.9 ανά παιχνίδι. Επιπλέον ο έμπειρος γκαρντ που θα ψάξει φέτος το πρώτο του δαχτυλίδι αν μείνει στους Λέικερς, έχει 31.3% τρίποντα, 45.5% στα δίποντα και 65.2% στις βολές, ένα ποσοστό που αποτελεί και τη χειρότερη επίδοση της καριέρας του. Κάποτε σούταρε με πάνω από 80% στην συγκεκριμένη κατηγορία, ωστόσο πλέον έχει ξεφύγει πολύ από το νούμερο αυτό.

