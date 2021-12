Χιτ: Βγήκε από το πρωτόκολλο ο Λάουρι, παίζει απόψε με Ρόκετς

Ευχάριστη είδηση για τον Έρικ Σπόελστρα, καθώς απόψε θα έχει στην διάθεση του τον Κάιλ Λάουρι, στην αναμέτρηση των Χιτ με τους Ρόκετς.

Όπως γνωστοποίησαν οι Μαϊάμι Χιτ, ο 35χρονος πλειμέικερ είναι πλέον εκτός του πρωτοκόλλου υγείας, όπερ σημαίνει πως είναι ξανά διαθέσιμος, αρχής γενομένης από απόψε και την εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Χιούστον Ρόκετς (02:30) στο Toyota Center.

Ο Λάουρι δεν είχε αγωνιστεί στις δύο πρόσφατες νίκες των Χιτ απέναντι σε Ουίζαρντς (119-112) και Μάτζικ (93-83), καθώς ήταν εκτός κι ακολουθούσε τις οδηγίες των ειδικών.

Ο βετεράνος περιφερειακός μετρά φέτος 13.9 πόντους, 8.2 ασίστ και 4.6 ριμπάουντ ανά 34.5 λεπτά συμμετοχής σε 31 εμφανίσεις, τη στιγμή που οι Χιτ έχουν ρεκόρ 22-13.

#MIAvsHOU UPDATE: Kyle Lowry is no longer in health and safety protocols and is available for tonight's game.