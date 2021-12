Με 1.000 άτομα στο γήπεδο οι αγώνες των Ράπτορς για τρεις εβδομάδες

Οι Ράπτορς ενημέρωσαν πως πλέον δεν θα πωλούνται εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες τους τις επόμενες τρεις εβδομάδες ενώ στη Scotiabank Arena θα βρίσκονται μάξιμουμ 1.000 άτομα (ομάδες/υπάλληλοι γηπέδου/συγγενείς παικτών) λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.

Η μετάλλαξη Όμικρον επελαύνει ανά τον πλανήτη και οι Ράπτορς ανακοίνωσαν νέα μέτρα στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τη διασπορά. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, δεν θα πωλούνται εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες τους τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Επίσης, οι αναμετρήσεις στη Scotiabank Arena θα διεξαχθούν με την παρουσία μάξιμουμ 1.000 ατόμων, τα οποία θα αφορούν τις ομάδες, τους υπαλλήλους του γηπέδου, τα μέλη των οικογενειών και τους φίλους των παικτών. Σε αυτό το διάστημα οι Ράπτορς υποδέχονται τους Κλίπερς (31/12), Νικς (2/1), Σπερς (4/1), Τζαζ (7/1), Πέλικανς (9/1) και Σανς (11/1).

Raptors announce that there will be no ticket sales and no more than 1,000 attendees (team/arena staff + family and friends) at home games for the next three weeks in accordance with province guidelines on venue capacities. https://t.co/8m3yjBJhEc