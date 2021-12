Οι Καβαλίερς παίρνουν μέσω trade τον Ρόντο για να καλύψουν το κενό του Ρούμπιο

Οι Καβαλίερς είναι υποχρεωμένοι να πορευτούν δίχως τον Ρίκι Ρούμπιο που θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και προς αυτή την κατεύθυνση, θα αποκτήσουν μέσω ανταλλαγής τον Ραζόν Ρόντο για να καλύψουν το κενό του Ισπανού πλέι μέικερ.

Οι Καβαλίερς φιγουράρουν στην πέμπτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 20-15 και το οφείλουν εν πολλοίς στον Ρίκι Ρούμπιο, ο οποίος σημείωσε 13.1 πόντους, 6.6 ασίστ και 4.1 ριμπάουντ μ.ό. στα πρώτα 34 ματς της σεζόν πριν τεθεί νοκ άουτ με ρήξη χιαστού στο αριστερό του γόνατο.

Ο τραυματισμός του Ισπανού γκαρντ στο ματς με τους Πέλικανς σόκαρε τους Καβς που θέλουν να καλύψουν το κενό του με τον Ραζόν Ρόντο. Όπως αναφέρει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Καβαλίερς είναι κοντά στο να αποκτήσουν τον Ρόντο μέσω trade από τους Λέικερς και η συμφωνία θα ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ωρών.

Ο 35χρονος Ρόντο θα ενταχθεί στους Καβς μόλις βγει από το πρωτόκολλο για τον κορονοϊό. Φέτος μετράει 3.1 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ με τους Καλιφορνέζους.

