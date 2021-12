ΝΒΑ: Ο Μάριο Τσάλμερς επιστρέφει στους Χιτ με 10ήμερο συμβόλαιο

Ο Μάριο Τσάλμερς επιστρέφει στους Μαϊάμι Χιτ έπειτα από το 2015 κι ενώ στο μεσοδιάστημα έπαιξε στην ΑΕΚ και τον Άρη, υπογράφοντας 10ήμερο συμβόλαιο.

Ο Μάριο Τσάλμερς ήταν μέλος των Χιτ στα back-to-back πρωταθλήματα των 2012 και 2013 ως συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς, του Ντουέιν Ουέιντ και τους Κρις Μπος. Το 2015-16 έπαιξε για τελευταία φορά στο ΝΒΑ με τους Γκρίζλις και πλέον ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο, υπογράφοντας 10ήμερο συμβόλαιο στους Χιτ!

Ο 35χρονος πόιντ γκαρντ μετράει 8.9 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 1.5 κλεψίματα μ.ό. σε 646 συμμετοχές με το Μαϊάμι και το Μέμφις. Το 2019-20 έπαιξε στην ΑΕΚ με την οποία πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδας και την επόμενη χρονιά φόρεσε τη φανέλα του Άρη.

