NBA: Με κορονοϊό το 36% των διαιτητών, ενισχύσεις από την G-League

Το πρωτόκολλο του κορονοϊού δεν επηρεάζει μόνο τους παίκτες, αλλά και τους διαιτητές του ΝΒΑ! Οι 25 από τους 70 διαιτητές είναι νοκ άουτ με κορονοϊό και φτάνουν ενισχύσεις από την G-League!

Το κύμα της παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού που σαρώνει τον πλανήτη, δεν αφήνει στην άκρη το ΝΒΑ. Τα κρούσματα των παικτών και των προπονητών είναι στην ημερήσια διάταξη, μόνο που δεν είναι τα μοναδικά στη λίγκα!

Συνολικά 25 από τους 70 ενεργούς διαιτητές είναι σε καραντίνα, έχοντας βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό, προκαλώντας πρόβλημα στον ορισμό των διαιτητών στους αγώνες.

Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν μόνο δύο διαθέσιμοι διαιτητές για κάποιες αναμετρήσεις, με το ΝΒΑ να ζητάει... ενισχύσεις από την G-League!

Οι αναμετρήσεις στη δεύτερη κατηγορία του ΝΒΑ έχουν αναβάλλει την έναρξή της μέχρι την Τετάρτη (5/1), προκειμένου οι ομάδες να έχουν τη δυνατότητα να καλούν παίκτες και φυσικά οι διαιτητές να προλαβαίνουν να σφυρίζουν τους αγώνες του ΝΒΑ.

Οι διαιτητές είναι εμβολιασμένοι στο 100%, ωστόσο θα πρέπει να έχουν κάνει και την 3η δόση μέχρι την Τετάρτη (5/1).

